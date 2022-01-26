Сноубордистка София Надыршина: я сейчас ничем не хочу заниматься, кроме спорта

Российская сноубордистка София Надыршина, чемпионка мира и первый в истории Сахалина заслуженный мастер спорта России, рассказала о своей подготовке к стартующим на следующей неделе в Пекине Олимпийским играм.
«Я не могу сказать, что мечтала об этом с самого детства. Мне кажется, что у меня эта мысль появилась после чемпионата мира, когда я выиграла золотую медаль. Тогда я уже начала думать, что Олимпиада – это круто, туда можно не просто так поехать, а побороться. До этого я знала, что есть Олимпиада, туда ездят. Да, я хотела, но у меня не было такого, чтобы прямо Олимпиада… А тут я выиграла, поняла, что могу побороться, составить конкуренцию — и тогда поняла, что можно поехать.
Мы (с Дмитрием Логиновым, другим спортсменом сборной России по сноуборду – прим. «Чемпионата») отдались этому виду спорта и, грубо говоря, больше ничего не делаем. Я очень погружена в тренировки, сборы… Я сейчас ничем не хочу заниматься, кроме спорта», — сказала Надыршина в интервью Olympics.com.
В прошлом сезоне София завоевала две медали чемпионата мира – золото в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе.
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