26-27 февраля в Московской области пройдёт «Гонка Легкова»

26-27 февраля в Пересвете (Московская область) пройдёт «Гонка Легкова». Впервые в истории соревнование будет проведено в офлайн- и онлайн-форматах, а также будет разыгран призовой фонд. В соревнованиях примут участие взрослые и дети.

Детский старт в рамках «Гонка Легкова» проводится при поддержке Министерства спорта и физической культуры Московской области. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Количество участников офлайн-гонки среди взрослых также ограничено и составляет 1200 человек. Регистрация проходит на официальном сайте соревнований и завершится 20 февраля. Участие в гонке платное.

По традиции на старт выйдут амбассадоры «Гонки Легкова»: олимпийский чемпион Никита Крюков, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, призёр Олимпийских игр Антон Шипулин, призёр Олимпийских игр Иван Алыпов, призёр Олимпийских игр Николай Круглов, призёр Олимпийских игр Александр Панжинский, призёр Олимпийских игр Алексей Петухов, призёр чемпионата мира Дмитрий Малышко. В этом году к звёздной команде присоединились: призёр Олимпийских игр Иван Черезов, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт и победитель этапов Кубка мира Михаил Девятьяров.

Победители и призёры в абсолютном зачёте на дистанциях 10, 20 и 30 км будут награждены медалями, денежными призами и подарками от партнёров. Победители в возрастных группах получат дипломы. Каждый участник, который пройдет свою дистанцию, получит медаль финишера.

Онлайн-заезд «Гонки Легкова» пройдёт с 26 февраля по 5 марта. Регистрация завершится 25 февраля в 23:59 по московскому времени, количество слотов неограничено, участие в гонке бесплатное. В онлайн-заезде могут принять участие мужчины и женщины 1920-2018 г. р. Соревнования пройдут как в своих возрастных группах, так и в абсолюте. Участники могут выбрать дистанцию — 1, 3, 5, 10, 20 или 30 км. Также можно принять участие в соревновании на самый длинный заезд.

Подробно ознакомиться с правилами «Гонки Легкова» и зарегистрироваться можно на сайте legkovrace.ru.