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Сборная России по санному спорту прилетела в Пекин

Сборная России по санному спорту прилетела в Пекин
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Сборная России по санному спорту прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде-2022. По сообщению ТАСС, спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 09:35 по местному времени (04:35 по московскому времени).

Для участия в Олимпийских играх в Пекине заявлены Екатерина Катникова, Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Роман Репилов, Семён Павличенко, Александр Горбацевич, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Ранее, 27 января, в Пекин прилетели российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.

Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля. Соревновательная программа у саночников пройдёт с 6 по 10 февраля 2022 года.

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