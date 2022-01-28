Дарья Клишина — олимпийцам: всем отрицательных тестов на COVID
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, российская прыгунья в длину Дарья Клишина пожелала участникам зимних Олимпийских игр – 2022 отрицательных тестов на коронавирус.
«Через неделю стартует самое долгожданное событие в мире «зимнего» спорта. Желаю удачи всей нашей команде на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменам желаю показать свой максимум, тренерам желаю олимпийской выдержки, а сборной России занять первое место в медальном зачёте. А самое главное — всем отрицательных тестов на COVID», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».
На Олимпиаде-2020 в Токио Клишина получила травму в квалификации и покинула стадион в инвалидной коляске.
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