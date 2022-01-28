Анастасия Брызгалова объяснила, почему кёрлинг — это физически сложный вид спорта

Чемпионка мира среди смешанных пар и смешанных команд российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова, отвечая на вопрос болельщика в «Инстаграме», объяснила, почему кёрлинг — это физически сложный вид спорта.
«Кёрлинг – это физически несложный спорт? Ну, как сказать… Если учитывать, что одна игра длится около 3 часов, таких игр в день может быть две, а то и три. Как думаете, провести 6 часов в таком положении кайф? Сложно, накапливается сильная усталость к концу турнира (ЧМ, например, играется неделю по две игры в день), а нужно сохранять концентрацию, быть постоянно включённым в процесс», — написала Брызгалова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
На Олимпиаде-2018 Брызгалова заняла третье место в турнире смешанных пар с Александром Крушельницким, но результат был аннулирован из-за нарушения антидопинговых правил партнёром.
- 28 января 2022
-
23:01
-
22:56
-
22:40
-
18:59
-
13:51
-
12:06
-
07:35
-
00:11
- 27 января 2022
-
23:33
-
16:34
-
14:44
-
12:57
-
00:54
- 26 января 2022
-
23:27
-
23:12
-
22:37
-
16:23
-
15:56
-
11:19
-
10:18
-
09:11
-
00:45
- 25 января 2022
-
23:59
-
23:14
-
21:44
-
21:20
-
19:45
-
18:20
-
17:30
-
13:18
-
00:20
- 24 января 2022
-
23:28
-
21:12
-
20:54
-
19:55