Анастасия Брызгалова объяснила, почему кёрлинг — это физически сложный вид спорта

Чемпионка мира среди смешанных пар и смешанных команд российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова, отвечая на вопрос болельщика в «Инстаграме», объяснила, почему кёрлинг — это физически сложный вид спорта.

«Кёрлинг – это физически несложный спорт? Ну, как сказать… Если учитывать, что одна игра длится около 3 часов, таких игр в день может быть две, а то и три. Как думаете, провести 6 часов в таком положении кайф? Сложно, накапливается сильная усталость к концу турнира (ЧМ, например, играется неделю по две игры в день), а нужно сохранять концентрацию, быть постоянно включённым в процесс», — написала Брызгалова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

На Олимпиаде-2018 Брызгалова заняла третье место в турнире смешанных пар с Александром Крушельницким, но результат был аннулирован из-за нарушения антидопинговых правил партнёром.