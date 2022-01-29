В США пловчихи заявили, что им некомфортно в раздевалке с трансгендером

Одна из пловчих команды Пенсильванского университета в США рассказала, что тренер и руководство учебного заведения заботятся только о спортсменке-трансгендере, игнорируя переживания 35 девушек, которым приходится делить с ней раздевалку.

Трансгендерная пловчиха Лия Томас побила рекорды США в заплывах на 200, 500 и 1500 метров вольным стилем. В последнем старте она опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд. При этом Лия родилась мужчиной и находится в процессе гендерного перехода. В женской раздевалке она не всегда прикрывает полотенцем свои гениталии, смущая девушек.

«Это очень расстраивает, потому что Лии, кажется, всё равно, что чувствуют другие. Нас 35 человек, и мы должны просто принять то, что нам некомфортно в собственной раздевалке, ради чувств одного человека. Лия, похоже, наслаждается повышенным вниманием — оно совсем её не беспокоит», — приводит слова одной из пловчих команды Пенсильванского университета Daily Mail.