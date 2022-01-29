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Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на ЧЕ, обыграв Польшу

Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на ЧЕ, обыграв Польшу
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Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах. В матче третьего тура в группе С подопечные Сергея Скоровича уверенно обыграли команду Польши со счётом 5:1.

Дубль оформил Иван Чишкала, по одному разу отличились Антон Соколов, Данил Давыдов и Иван Милованов.

Напомним, в первом туре россияне одержали разгромную победу над командой Словакии со счётом 7:1, а во втором взяли верх над сборной Хорватии – 4:0.

Сборная России досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал с первого места в группе, поэтому результат матча с Польшей турнирного значения не имел. Соперник российских футболистов в полуфинале определится во встрече Грузия – Испания, который состоится сегодня позднее. Четвертьфинал с участием России — во вторник, 1 февраля.

Мини-футбол. Чемпионат Европы
Группа С. Третий тур

Россия – Польша – 5:1 (2:1).
Голы: Соколов, 5, Давыдов, 15, Чишкала, 21, 28, Милованов, 36 – Лешчак, 19.

ЧЕ-2022. Группа C. 3-й тур
29 января 2022, суббота. 16:30 МСК
Россия
Окончен
5 : 1
Польша
1:0 Соколов – 05:42'   2:0 Давыдов – 15:31'   2:1 Лешчак – 19:24'   3:1 Чишкала – 21:11'   4:1 Чишкала – 28:20'   5:1 Милованов – 36:44'
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