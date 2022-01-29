Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на ЧЕ, обыграв Польшу

Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах. В матче третьего тура в группе С подопечные Сергея Скоровича уверенно обыграли команду Польши со счётом 5:1.
Дубль оформил Иван Чишкала, по одному разу отличились Антон Соколов, Данил Давыдов и Иван Милованов.
Напомним, в первом туре россияне одержали разгромную победу над командой Словакии со счётом 7:1, а во втором взяли верх над сборной Хорватии – 4:0.
Сборная России досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал с первого места в группе, поэтому результат матча с Польшей турнирного значения не имел. Соперник российских футболистов в полуфинале определится во встрече Грузия – Испания, который состоится сегодня позднее. Четвертьфинал с участием России — во вторник, 1 февраля.
Мини-футбол. Чемпионат Европы
Группа С. Третий тур
Россия – Польша – 5:1 (2:1).
Голы: Соколов, 5, Давыдов, 15, Чишкала, 21, 28, Милованов, 36 – Лешчак, 19.
- 29 января 2022
-
18:12
-
00:54
-
00:31
-
00:21
- 28 января 2022
-
23:56
-
23:34
-
23:01
-
22:56
-
22:40
-
18:59
-
13:51
-
12:06
-
07:35
-
00:11
- 27 января 2022
-
23:33
-
16:34
-
14:44
-
12:57
-
00:54
- 26 января 2022
-
23:27
-
23:12
-
22:37
-
16:23
-
15:56
-
11:19
-
10:18
-
09:11
-
00:45
- 25 января 2022
-
23:59
-
23:14
-
21:44
-
21:20
-
19:45
-
18:20
-
17:30