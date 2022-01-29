Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на ЧЕ, обыграв Польшу

Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах. В матче третьего тура в группе С подопечные Сергея Скоровича уверенно обыграли команду Польши со счётом 5:1.



Дубль оформил Иван Чишкала, по одному разу отличились Антон Соколов, Данил Давыдов и Иван Милованов.



Напомним, в первом туре россияне одержали разгромную победу над командой Словакии со счётом 7:1, а во втором взяли верх над сборной Хорватии – 4:0.



Сборная России досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал с первого места в группе, поэтому результат матча с Польшей турнирного значения не имел. Соперник российских футболистов в полуфинале определится во встрече Грузия – Испания, который состоится сегодня позднее. Четвертьфинал с участием России — во вторник, 1 февраля.



Мини-футбол. Чемпионат Европы

Группа С. Третий тур



Россия – Польша – 5:1 (2:1).

Голы: Соколов, 5, Давыдов, 15, Чишкала, 21, 28, Милованов, 36 – Лешчак, 19.