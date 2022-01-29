Сборная России сыграет с Грузией за выход в полуфинал ЧЕ по мини-футболу

Сборная Испании по мини-футболу в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы разгромила команду Грузии со счётом 8:0. Испанские футболисты с 7 очками в активе заняли первое место в группе D, грузины набрали 6 очков и стали вторыми в квартете.

После этого матча стали известны оставшиеся четвертьфинальные пары. Сборная Испании за выход в финал сыграет с командой Словакии, занявшей второе место в группе С, а команда Грузии встретится с российскими футболистами, показавшими максимальный результат на предварительном этапе.

Накануне стали известны ещё две четвертьфинальные пары. Португалия сыграет с Финляндией, а Украина – с Казахстаном. В полуфинале сильнейшая команда в паре Украина – Казахстан сыграет с победителем пары Россия — Грузия. Таким образом, на чемпионате Европы возможен полуфинал Россия – Украина.