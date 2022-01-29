Российские гандболисты сыграют с Бельгией или Словакией в квалификации ЧМ-2023

Состоялась жеребьёвка квалификации мужского чемпионата мира – 2023 по гандболу, сообщает пресс-служба ФГР. Помимо хозяев турнира Польши и Швеции, автоматически попали в финальную стадию действующие чемпионы мира датчане. По итогам Евро-2022 прямые путёвки на ЧМ-2023 также получили сборные Франции, Испании и Норвегии.
Ещё девять участников чемпионата мира определятся во второй фазе европейской квалификации. Сборная России разыграет путёвку на чемпионат мира с победителем пары Словакия – Бельгия. Первый матч пройдёт 13-14 апреля в России, ответный – 16-17 апреля.
Словакия дважды принимала участие в чемпионатах мира. В 2009-м она заняла 10-е место, а в 2011 году – 17-е. Последний матч между Россией и Словакией состоялся в предварительном раунде Евро-2022 и завершился победой сборной России над хозяевами турнира – 36:27. В отборочном турнире ЧМ-2019 российские гандболисты дважды разгромили Словакию — 32:22 дома и 32:26 в гостях.
Сборная Бельгии ещё ни разу не попадала на крупные турниры и не пересекалась с россиянами.
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