Победитель семи Супербоулов Том Брэди принял решение о завершении карьеры

Легендарный игрок НФЛ (американский футбол) Том Брэди принял решение завершить карьеру, сообщает ESPN. 44-летний спортсмен в ближайшее время сообщит об этом официально.



В настоящее время квотербэк выступает за «Тампа-Бэй Бакканирс». В общей сложности он провёл в НФЛ 22 сезона и семь раз выигрывал Супербоул. Он является рекордсменом лиги по титулам MVP Супербоула. Он признавался самым ценным игроком решающего матча пять раз.



«Бакканирс» не смогли выйти в финал свой конференции. В плей-офф «Тампа» уступила «Лос-Анджелес Рэмс» со счётом 27:30.



Почти всю карьеру Брэди провёл в команде «Нью-Инглэнд Пэтриотс». За неё он выступал с 2000 по 2019 год. После этого Брэди перешёл в «Тампу», где сумел вновь выиграть Супербоул.