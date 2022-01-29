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Победитель семи Супербоулов Том Брэди принял решение о завершении карьеры

Победитель семи Супербоулов Том Брэди принял решение о завершении карьеры
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Легендарный игрок НФЛ (американский футбол) Том Брэди принял решение завершить карьеру, сообщает ESPN. 44-летний спортсмен в ближайшее время сообщит об этом официально.

В настоящее время квотербэк выступает за «Тампа-Бэй Бакканирс». В общей сложности он провёл в НФЛ 22 сезона и семь раз выигрывал Супербоул. Он является рекордсменом лиги по титулам MVP Супербоула. Он признавался самым ценным игроком решающего матча пять раз.

«Бакканирс» не смогли выйти в финал свой конференции. В плей-офф «Тампа» уступила «Лос-Анджелес Рэмс» со счётом 27:30.

Почти всю карьеру Брэди провёл в команде «Нью-Инглэнд Пэтриотс». За неё он выступал с 2000 по 2019 год. После этого Брэди перешёл в «Тампу», где сумел вновь выиграть Супербоул.

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