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Отец Брэди: Томми ещё не принял окончательного решения относительно завершения карьеры

Отец Брэди: Томми ещё не принял окончательного решения относительно завершения карьеры
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Отец 44-летнего игрока НФЛ (американский футбол) Тома Брэди прокомментировал новость о том, что его сын завершает профессиональную карьеру.

«Это лишь догадки. Томми ещё не принял окончательного решения. Все, кто говорит, что он это сделал – абсолютно неправы», приводит слова Брэди-старшего американский журналист Майк Джиарди в своём «Твиттере».

Том Брэди выступает за команду НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс» на позиции квотербэка. «Бакканирс» не смогли выйти в финал свой конференции. В плей-офф «Тампа» уступила «Лос-Анджелес Рэмс» со счётом 27:30.

Брэди является одним из наиболее известных и титулованных игроков в истории американского футбола. Спортсмен провёл в НФЛ 22 сезона и семь раз выигрывал Супербоул. Он является рекордсменом лиги по титулам MVP Супербоула. Он признавался самым ценным игроком решающего матча три раза.

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