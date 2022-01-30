Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян намекнул на завершение карьеры

Олимпийский чемпион, российский гимнаст Артур Далалоян намекнул на завершение профессиональной карьеры.

«Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь.

Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полёта, это незабываемые годы! Но, наверное, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе.

Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная – это моя семья! Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им», – написал Далалоян у себя в «инстаграме».

В конце ноября 2021 года Далалоян рассказал о временном перерыве в карьере. Артур сообщил, что с января 2022 года собирается приступить к полноценным тренировкам. Также Далалоян в конце прошлого года выразил желание попасть на летние Олимпийские игры в Париже.