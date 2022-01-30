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Швеция обыграла Испанию в финале чемпионата Европы по гандболу

Швеция обыграла Испанию в финале чемпионата Европы по гандболу
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В Будапеште (Венгрия) на стадионе «Будапешт Арена» завершился финальный матч чемпионата Европы по гандболу среди мужчин. В финале встречались сборные Швеции и Испании. Матч завершился победой шведов со счётом 27:26.

После первой половины матча испанцы вели в счёте 13:12, но во втором тайме шведы сумели вырвать победу. Причём победный мяч скандинавы забросили с 7-метрового на последних секундах.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Европейской федерации гандбола.

В матче за 3-е место сборная Дании обыграла Францию со счётом 35:32.

Напомним, сборная России успешно преодолела предварительный этап, но не сумела выйти в плей-офф турнира. Несмотря на это, в Федерации гандбола России сообщили, что главный тренер Велимир Петкович продолжит работу с российской командой.

ЧЕ-2022 (м). Финал
30 января 2022, воскресенье. 20:15 МСК
Швеция
Окончен
27 : 26
Испания
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