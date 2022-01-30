Швеция обыграла Испанию в финале чемпионата Европы по гандболу

В Будапеште (Венгрия) на стадионе «Будапешт Арена» завершился финальный матч чемпионата Европы по гандболу среди мужчин. В финале встречались сборные Швеции и Испании. Матч завершился победой шведов со счётом 27:26.



После первой половины матча испанцы вели в счёте 13:12, но во втором тайме шведы сумели вырвать победу. Причём победный мяч скандинавы забросили с 7-метрового на последних секундах.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Европейской федерации гандбола.

В матче за 3-е место сборная Дании обыграла Францию со счётом 35:32.



Напомним, сборная России успешно преодолела предварительный этап, но не сумела выйти в плей-офф турнира. Несмотря на это, в Федерации гандбола России сообщили, что главный тренер Велимир Петкович продолжит работу с российской командой.