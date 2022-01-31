Тимановская: никому не позволю писать, что я больше не являюсь гражданкой Беларуси

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио, рассказала об отношении к родной стране.

«Уехала из Беларуси, но Беларусь из тебя никогда не уедет. Такой вывод я сделала на днях. Я ни в коем случае не говорю о том, что хочу чтобы меня перестали называть белоруской, или что я не имею ничего общего с этой страной, напротив, я горжусь тем, что я белоруска и люблю свою страну.



Но честно говоря, в последнее время моё самое большое желание, чтобы белорусские государственные СМИ перестали писать обо мне и раз и навсегда забыли моё имя и фамилию.



Даже смешно становится, когда мне пишут о том, что про меня в РБ уже давно все забыли, да и вообще не знали никогда о моём существовании, а после я вижу как минимум 10 упоминаний с моей фамилией в СМИ и на белорусском телевидении, где в очередной раз никому не известные ведущие и гости пытаются рассказать как мне плохо живётся в Польше, и что я обо всём буду жалеть.

Так вот я хочу раз и навсегда закрыть эту тему и сказать здесь на своей странице от своего лица: для меня гордость быть белоруской, я безумно люблю свою страну, её природу, красоту. Люблю настоящих прекрасных белорусов. И я, как и все, хочу только свободы и процветания для своей страны! Никто и никогда не посмеет отобрать у меня мою национальность, и я не позволю никому писать мне, что я больше не являюсь гражданкой Беларуси», — написала Тимановская в своём «инстаграме».

На Олимпиаде-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.