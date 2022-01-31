Стали известны участники Супербоула

В Национальной футбольной лиге (НФЛ) состоялись финалы конференций и определились участники Супербоула. В финале Национальной конференции «Лос-Анджелес Рэмз» победили «Сан-Франциско Форти Найнерз» со счётом 20:17 (0:0, 7:10, 0:7, 13:0).

В поединке за звание победителя Американской конференции «Цинциннати Бенгалс» неожиданно обыграли «Канзас-Сити Чифс». В основное время был зафиксирован ничейный счёт 24:24 (7:3, 14:7, 0:11, 3:3). В овертайме победу «Бенгалс» принёс филд-гол Эвана Макферсона.

Супербоул с участием «Рэмз» и «Бенгалс» состоится 13 февраля в Инглвуде (Калифорния).

В прошлом году в финале «Тампа-Бэй Бакканирс» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9). Для «Бакканирс» это чемпионство стало вторым в истории. До этого «Тампа» побеждала в Супербоуле в 2003 году.