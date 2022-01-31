Стали известны участники Супербоула

В Национальной футбольной лиге (НФЛ) состоялись финалы конференций и определились участники Супербоула. В финале Национальной конференции «Лос-Анджелес Рэмз» победили «Сан-Франциско Форти Найнерз» со счётом 20:17 (0:0, 7:10, 0:7, 13:0).
В поединке за звание победителя Американской конференции «Цинциннати Бенгалс» неожиданно обыграли «Канзас-Сити Чифс». В основное время был зафиксирован ничейный счёт 24:24 (7:3, 14:7, 0:11, 3:3). В овертайме победу «Бенгалс» принёс филд-гол Эвана Макферсона.
Супербоул с участием «Рэмз» и «Бенгалс» состоится 13 февраля в Инглвуде (Калифорния).
В прошлом году в финале «Тампа-Бэй Бакканирс» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9). Для «Бакканирс» это чемпионство стало вторым в истории. До этого «Тампа» побеждала в Супербоуле в 2003 году.
- 31 января 2022
-
11:32
-
08:52
-
00:38
-
00:23
- 30 января 2022
-
22:20
-
13:12
-
03:01
- 29 января 2022
-
23:30
-
22:44
-
22:15
-
21:37
-
18:12
-
00:54
-
00:31
-
00:21
- 28 января 2022
-
23:56
-
23:34
-
23:01
-
22:56
-
22:40
-
18:59
-
13:51
-
12:06
-
07:35
-
00:11
- 27 января 2022
-
23:33
-
16:34
-
14:44
-
12:57
-
00:54
- 26 января 2022
-
23:27
-
23:12
-
22:37
-
16:23
-
15:56