Тренер сборной России по саням Чудинов: в спокойном режиме занимаемся физподготовкой

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о подготовке команды к стартующим 4 февраля Олимпийским играм в Пекине.

«В Олимпийскую деревню Яньцина мы приехали пару дней назад, что позволило привыкнуть к часовому поясу и климатическим условиям. Сейчас в спокойном режиме занимаемся физической подготовкой, чтобы подойти к соревнованиям в наилучшей форме.

Отмечу, что в Китае очень красиво: солнце, горы и даже снежок, которого здесь не было достаточно давно. Все это располагает, повышает эмоциональный фон у спортсменов и тренеров, что радует.

График тренировок адаптировали под расписание олимпийских стартов: работаем преимущественно в обед и вечером. Тренировочный зал очень просторный, кроме того, сегодня осмотрели трассу. Но более подробно о нюансах, которые поменялись с момента тестового турнира, можно будет говорить только после первых заездов», — рассказал Чудинов в интервью службе информации Олимпийского комитета России.

Соревнования по санному спорту на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 10 февраля в санно-бобслейном центре Сяохайто в Яньцине, северо-западной части пекинского мегаполиса.