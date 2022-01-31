Тренер сборной России по саням Чудинов: в спокойном режиме занимаемся физподготовкой

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о подготовке команды к стартующим 4 февраля Олимпийским играм в Пекине.
«В Олимпийскую деревню Яньцина мы приехали пару дней назад, что позволило привыкнуть к часовому поясу и климатическим условиям. Сейчас в спокойном режиме занимаемся физической подготовкой, чтобы подойти к соревнованиям в наилучшей форме.
Отмечу, что в Китае очень красиво: солнце, горы и даже снежок, которого здесь не было достаточно давно. Все это располагает, повышает эмоциональный фон у спортсменов и тренеров, что радует.
График тренировок адаптировали под расписание олимпийских стартов: работаем преимущественно в обед и вечером. Тренировочный зал очень просторный, кроме того, сегодня осмотрели трассу. Но более подробно о нюансах, которые поменялись с момента тестового турнира, можно будет говорить только после первых заездов», — рассказал Чудинов в интервью службе информации Олимпийского комитета России.
Соревнования по санному спорту на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 10 февраля в санно-бобслейном центре Сяохайто в Яньцине, северо-западной части пекинского мегаполиса.
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