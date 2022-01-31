Сергей Карякин занял пятое место на турнире в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял пятое место на шахматном турнире, проходившем в нидерландском Вейк-ан-Зее.
В последнем туре соревнований Карякин, играя белыми фигурами, на 64-м ходу сломил сопротивление индийца Видита Сантоша Гуджрати. Ещё один россиянин Андрей Есипенко чёрными фигурами проиграл Рамешбабу Прагнанандхе из Индии, сообщает Chess-news.ru.
Победителем турнира в Вейк-ан-Зее досрочно стал действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, набравший 9,5 очка. Этот успех стал восьмым в карьере скандинава. У Карякина 7 баллов, Есипенко (6,5 балла) стал седьмым.
В турнире принимали участие 14 гроссмейстеров, которые сыграли в один круг. Россиянин Даниил Дубов выбыл из борьбы в 11-м туре после заражения коронавирусом. Его оставшимся соперникам автоматически присуждались технические победы.
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