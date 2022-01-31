Сборная Португалии вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная Португалии, действующий чемпион мира и Европы по мини-футболу, с огромным трудом пробилась в полуфинал чемпионата Европы, проходящего в Нидерландах. Её соперник по четвертьфиналу сборная Финляндии дважды отыгрывался в матче, но не смог сотворить подобный подвиг после гола, пропущенного за 10 минут до конца игры.
Португальцы одержали победу со счётом 3:2 (2:1). Голы на счету Афонсу Жезуса (2) и Мигеля Анхеля (Португалия), а также Хосио и Аутио (Финляндия).
«Очень сложно смотреть такой матч с трибуны. Казалось, что каждая атака сборной Финляндии приведёт к взятию ворот. Я очень горжусь тем, как команда проявила себя в очередной раз, и показала, почему они являются действующими чемпионами мира и Европы. В прошлом нам иногда не хватало уверенности в собственных силах, не было инстинкта победителей, но сейчас он присущ каждому игроку и каждому члену коллектива», — сказал после матча бывший капитан сборной Португалии Рикардиньо.
«Я не мог бы чувствовать большую гордость за свою команду, чем испытываю сейчас. Вылететь с турнира подобным образом – наилучший исход. У португальцев феноменальная команда, которая показала, что владеет титулами по праву. Возможно, нам немного не хватило свежести во второй половине второго тайма, но подобное случается в таких энергозатратных турнирах. Мы оставили все силы на площадке. Примечателен и тот факт, что в нашей команде не было профессиональных игроков. Это ещё раз говорит об отношении парней к делу и о том, что у финского футзала светлое будущее», — приводит слова главного тренера сборной Финляндии Мико Мартича uefa.com.
В полуфинале, который состоится в пятницу, 4 февраля, сборная Португалии встретится с победителем матча Испания – Словакия.
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