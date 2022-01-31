Сборная Украины по мини-футболу вышла в полуфинал ЧЕ, где может встретиться с Россией

Сборная Украины по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, проходящего в Нидерландах. В четвертьфинальном матче она одолела команду Казахстана со счётом 5:3 (1:0).
Мини-футбол. Чемпионат Европы. Нидерланды.
Четвертьфинал.
Казахстан — Украина — 3:5 (0:1).
Голы: Дуглас Жуниор, 34. Оразов, 38, 40 — Шотурма, 15 (пен). Корсун, 25. Зварич, 30. Разуванов, 39. Лебидь, 39.
В предыдущий раз сборная Украины играла в полуфинале чемпионата Европы в 2005 году, однако тогда это была первая стадия плей-офф. Перед этим матчем последней удачей украинцев в кубковых встречах была победа над командой Японии со счётом 6:3 в 1/8 финала чемпионата мира 2012 года. Примечательно, что Чернявский и Журба, игравшие и в этом четвертьфинале, отметились в том матче забитыми мячами.
В полуфинале команда Украины встретится с победителем четвертьфинальной встречи между сборными России и Грузии.
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