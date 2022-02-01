Мини-футбольный клуб «Спартак» высказался против введения Fan ID

Мини-футбольный клуб «Спартак» опубликовал заявление, в котором высказался против введения паспорта болельщика — Fan ID.



«Мини-футбольный клуб «Спартак» (Москва) в полной мере разделяет позицию красно-белых болельщиков относительно принятия закона о Fan-ID и поддерживает принятые красно-белым фанатским сообществом решения, направленные на привлечение внимания общественности к данному вопросу. Как известно, наш клуб является частным и финансируется исключительно за счёт личных средств, не имея каких-либо дотаций и стороннего бюджетного финансирования.

Каждый день мы решаем задачи по популяризации нашего вида спорта и по привлечению болельщиков на наши игры. Мы тратим значительные средства, время и силы на то, чтобы наши игры посещало как можно больше зрителей. Каждый зритель на трибунах для нас — огромная мотивация работать, играть и выигрывать. И мы не понаслышке знаем, как бывает трудно сделать так, чтобы 500, 100, 10 или даже 1 человек сделал выбор в пользу посещения спортивного матча, а не бара, кинотеатра или другого вида досуга, которых в Москве множество.

Мы также знаем, получая немало откликов, что даже такие вынужденные меры, как введение QR-кодов и создание COVID FREE арен, существенно бьёт по нашей посещаемости и вынуждает болельщиков оставаться дома, наблюдая за играми через интернет-трансляции. Надеемся, что пандемия в скором времени отступит и болельщики вновь смогут посещать наши матчи по билетам и только. Каждая ограничивающая мера несёт в себе неудобства для болельщиков и в любом случае негативно сказывается на посещаемости матчей. Введение системы Fan-ID может нанести существенный удар по таким частным клубам, как наш. Таким же малым клубам, как наш, или другим, более крупным структурам, зависящим от интереса болельщиков, а не от бюджетных вливаний.

Да, по разговорам мы понимаем, что сегодня нас эта мера, скорее всего, не коснётся, но мы поддерживаем всех, кто вкладывает свои личные средства в развитие спорта в нашей стране, в создание профессиональных спортивных клубов. И каждый из нас в любой момент может получить дополнительные крупные риски и трудности от применения такой системы на тех или иных соревнованиях.

Те, кто находятся около и внутри спорта долгие годы, знают, что любая арена, которая допускается к проведению соревнований, обладает всеми необходимыми мерами безопасности. Кроме того, мы по существующим нормативам за свой счёт оплачиваем услуги ЧОП и стюардов, а также согласовываем каждый матч с десятком инстанций — МВД, Роспотребнадзор, префектура, ФСБ, МЧС и др. Такие же процедуры выполняет каждый профессиональный клуб, выступающий на определённом уровне. При уже существующих стандартах безопасности вводить ещё один барьер для зрителей, желающих посетить спортивное мероприятие, мы считаем, мягко говоря, излишним», — говорится в заявлении клуба в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что фанаты ФК «Спартак» приняли решение бойкотировать матчи из-за Fan ID.