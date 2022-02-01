ЧЕ по мини-футболу: когда могут сыграть Россия и Украина, турнирные расклады

В Нидерландах с 19 января по 6 февраля проходит 12-й чемпионат Европы по мини-футболу. По итогам понедельника, 31 января, определились два первых полуфиналиста турнира. Ими стали команда Украины, обыгравшая Казахстан со счётом 5:3, и сборная Португалии, одолевшая Финляндию со счётом 3:2.

Во вторник, 1 февраля, состоятся ещё два четвертьфинальных матча. В первом из них сборная России встретится с командой Грузии. Начало матча – в 19:00 мск. Победитель этой встречи встретится с Украиной в пятницу, 4 февраля.

Во второй игре дня пересекутся турнирные пути сборных Испании и Словакии. Начало игры – в 20:00 мск. Победитель этой пары встретится в пятницу, 4 февраля, с командой Португалии.

Время полуфинальных матчей будет объявлено позднее.

В субботу, 5 февраля, состоится матч за третье место (14:30 мск). Главная игра чемпионата Европы начнётся в воскресенье, 6 февраля, в 17:30 мск.