Россия Грузия: где смотреть 1/4 финала ЧЕ-2022 по мини-футболу, какой канал

Во вторник, 1 февраля сборные России и Грузии встретятся в четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу. Встреча состоится в Амстердаме на арене «Зигго Дом», стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. Победитель этого матча сыграет с Украиной в пятницу, 4 февраля.

Прямую трансляцию вы сможете посмотреть на телеканале «Матч ТВ». на тематических каналах ТК «Матч».

«Матч! Страна»

22:25 (мск): Россия — Грузия. Повтор.

«Матч! Игра»

18:50 (мск) Россия — Грузия. Прямая трансляция.

Во второй игре дня пересекутся турнирные пути сборных Испании и Словакии. Начало игры – в 22:00 мск. Победитель этой пары встретится в пятницу, 4 февраля, с командой Португалии. Время начала полуфинальных матчей будет объявлено позднее.

В субботу, 5 февраля, состоится матч за третье место (14:30 мск). Главная игра чемпионата Европы начнётся в воскресенье, 6 февраля, в 17:30 мск.