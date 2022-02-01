Станислав Черчесов оценил шансы России победить Грузию в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о шансах национальной команды в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Подопечные Сергея Скоровича сразятся с Грузией, матч состоится сегодня, 1 февраля.
«Следил по возможности за выступлением нашей команды — на групповом этапе мы выглядели уверенно и по игре, и по итоговым результатам. Но плей-офф — это уже другой турнир. Цена ошибки выше, возрастает фактор волнения, ответственности за каждое действие. Я хорошо знаком с главным тренером Сергеем Скоровичем, с руководителями Ассоциации мини-футбола — это максималисты, которые трезво оценивают ситуацию, имеют большой опыт. Уверен, команде будет передан нужный настрой.
Сейчас та стадия турнира, когда регалии неважны. Каждый может выдать свой лучший матч здесь и сейчас, и также у каждого может что-то не получиться. Играют две команды, имеющие равные шансы на успех. Желаю удачи нашим парням, верю, что они добьются успеха», — цитирует Черчесова ТАСС.
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