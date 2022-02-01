Бобслеистка Элана Майерс Тэйлор надеется принять участие в Олимпиаде несмотря на ковид

Американская бобслеистка Элана Майерс Тэйлор, трёхкратный призёр Олимпийских игр, надеется принять участие в пекинской Олимпиаде, несмотря на то, что она ушла на режим изоляции после получения положительного результата теста на коронавирус 29 января.

«Попасть на Олимпийские игры всегда невероятно тяжело, а теперь, после рождения ребёнка, это был настоящий вызов. Однако то, что я могу сделать подобное в моей ситуации, только ещё раз доказывает возможность такого шага. Заболевание коронавирусом – лишь последнее небольшое препятствие, с которым моя семья и я столкнулись по дороге на Олимпиаду. Я нахожусь в изоляции, чувствую себя вполне неплохо и надеюсь на скорейшее избавление от болезни», — написала Майерс Тэйлор в своём «твиттере».

Элана Майерс Тэйлор — американская бобслеистка (пилот) и регбистка. Выступает за сборную США по бобслею с 2007 года. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года и серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года, обладательница двух серебряных и одной бронзовой награды мирового первенства в двойках, двукратная чемпионка мира (2012 и 2013) в смешанных состязаниях по бобслею и скелетону. В 2022 году она в экипаже бобслея-двойки стала победительницей зачёта Кубка мира.