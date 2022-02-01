Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Набор в волонтёры чемпионата мира 2022 года по волейболу стартует 21 февраля

Набор в волонтёры чемпионата мира 2022 года по волейболу стартует 21 февраля
Комментарии

21 февраля будет дан старт волонтёрской программы чемпионата мира по волейболу 2022 года. Турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

В подготовке и самом турнире примут участие более 3500 волонтёров по 18 функциональным направлениям: от работы со зрителями и проведению церемоний до обеспечения сервисов для СМИ и лингвистических услуг. Отбор кандидатов будут проводить региональные волонтёрские центры в 10 городах-организаторах. На момент начала мероприятий кандидату должно исполниться 18 лет, также будут оцениваться знание английского языка и умение работать в команде.

Чтобы стать частью команды волонтёров чемпионата, с 21 февраля 2022 года необходимо будет оставить заявку в специальном разделе на сайте Оргкомитета.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022