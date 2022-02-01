Легендарный игрок НФЛ Том Брэди официально завершил 22-летнюю карьеру

Семикратный победитель Супербоула квотербек Том Брэди подтвердил, что завершает карьеру в НФЛ (американский футбол).

«Я всегда считал, что футбол предполагает идти ва-банк: если нет 100-процентной отдачи состязаниям, ты не добьёшься успеха, а успех – это то, что я очень люблю в нашей игре. КАЖДЫЙ божий день я сталкиваюсь с физическими, ментальными и эмоциональными испытаниями, которые позволяют мне максимально раскрыть свой потенциал. И я старался изо всех сил последние 22 года. Нет коротких путей к успеху ни в жизни, ни на поле.

Публикация доступна в «инстаграме» Тома Брэди.

Мне трудно это писать, но всё же: я больше не собираюсь брать на себя соревновательные обязательства. Мне нравилась моя карьера в НФЛ, но теперь настало время сосредоточиться на других вещах, которые требуют моего внимания.

На прошлой неделе я много размышлял, задавал себе трудные вопросы. И я так горжусь тем, чего мы достигли. Мои товарищи по команде, тренеры, конкуренты и фанаты заслуживают 100% меня, но сейчас лучше оставить игровое поле следующему поколению преданных своему делу спортсменов», — написал Брэди в своём «инстаграме».

Брэди считается одним из величайших игроков в американский футбол. Том пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды — регулярного сезона. Он провёл 22 сезона в лиге. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе. Последние два года он выступал за команду «Тампа-Бэй».