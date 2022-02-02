Сергей Скорович — о четвертьфинале ЧЕ с Грузией: рад, что победили и идём дальше

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвёл итоги четвертьфинального матча чемпионата Европы с Грузией (3:1).
«Это плей-офф. Здесь никому легко не приходится. Грузия — сильная команда, которая по праву играла на этом турнире и вышла из группы со второго места. Не надо думать, что они дебютанты. Там целый ряд очень квалифицированных игроков, что они и доказали. Мы много времени провели в атаке, но в завершении не всё получалось. Где-то сами не смогли забить, где-то опытный и надёжный вратарь Звиад Купатадзе проявлял своё мастерство. Я рад, что мы победили и идём дальше. Любая победа важна.
Крупные победы не должны расслаблять. Возможно, кто-то думает, что мы такая машина, которая будет забивать по семь-восемь голов всегда. Сегодня могло так быть, когда мы повели 1:0 и следом упустили верный момент. Тут пришлось бы грузинам рисковать сильнее, и, может быть, всё сложилось бы по-иному. Но игра на игру не приходится. Ребята терпели, работали, соблюдали дисциплину. Да, всегда есть шероховатости, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Разберём, поправим и идём на следующий этап», — приводит слова Скоровича пресс-служба АМФР.
4 февраля в полуфинале российские футболисты сыграют с Украиной.
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