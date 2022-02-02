Созин: может, матч Россия — Украина сблизит нас с соседями. Я за дружбу
Поделиться
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Украины.
«Если матч Россия — Украина послужит хотя бы небольшим шажком в улучшении отношений между странами — буду только рад. Спорт, в частности футбол, ведь для этого и существует. Может, хотя бы он каким-то образом сблизит нас. Я выступаю за то, чтобы мы жили дружно с нашими соседями», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Полуфинал чемпионата Европы Россия — Украина состоится в пятницу, 4 февраля. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. Вторую путёвку в финал в тот же день позднее разыграют сборные Португалии и Испании.
Комментарии
- 2 февраля 2022
-
00:31
-
00:29
-
00:16
-
00:01
- 1 февраля 2022
-
23:17
-
22:34
-
21:47
-
21:39
-
21:25
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:31
-
20:03
-
19:02
-
12:31
-
11:31
-
10:15
-
10:15
-
01:08
-
00:34
-
00:00
- 31 января 2022
-
23:44
-
21:58
-
20:52
-
19:59
-
18:04
-
17:50
-
17:36
-
11:32
-
08:52
-
00:38
-
00:23
- 30 января 2022
-
22:20
-
13:12
Партнерский контент