Созин: может, матч Россия — Украина сблизит нас с соседями. Я за дружбу

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Украины.



«Если матч Россия — Украина послужит хотя бы небольшим шажком в улучшении отношений между странами — буду только рад. Спорт, в частности футбол, ведь для этого и существует. Может, хотя бы он каким-то образом сблизит нас. Я выступаю за то, чтобы мы жили дружно с нашими соседями», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Полуфинал чемпионата Европы Россия — Украина состоится в пятницу, 4 февраля. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. Вторую путёвку в финал в тот же день позднее разыграют сборные Португалии и Испании.