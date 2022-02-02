Стало известно время начала полуфинала Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу
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Стало известно время начала полуфинального матча Россия – Украина на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах. Подопечные Сергея Скоровича сыграют в пятницу, 4 февраля, матч начнётся в 19:00 по московскому времени. Во втором полуфинале, в 22:00 мск, встретятся сборные Португалии и Испании.
Напомним, первые полуфиналисты турнира определились в понедельник, 31 января. Ими стали команда Украины, обыгравшая Казахстан со счётом 5:3, и сборная Португалии, одолевшая Финляндию со счётом 3:2.
Сегодня, 1 февраля, в первом четвертьфинале сборная России одолела команду Грузии со счётом 3:1. Во втором матче игрового дня испанские футболисты разгромили команду Словакии со счётом 5:1.
Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 февраля.
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