Стало известно время начала полуфинала Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу

Стало известно время начала полуфинального матча Россия – Украина на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах. Подопечные Сергея Скоровича сыграют в пятницу, 4 февраля, матч начнётся в 19:00 по московскому времени. Во втором полуфинале, в 22:00 мск, встретятся сборные Португалии и Испании.

Напомним, первые полуфиналисты турнира определились в понедельник, 31 января. Ими стали команда Украины, обыгравшая Казахстан со счётом 5:3, и сборная Португалии, одолевшая Финляндию со счётом 3:2.

Сегодня, 1 февраля, в первом четвертьфинале сборная России одолела команду Грузии со счётом 3:1. Во втором матче игрового дня испанские футболисты разгромили команду Словакии со счётом 5:1.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 февраля.