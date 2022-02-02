Сборная Испании обыграла Словакию и стала последним полуфиналистом ЧЕ по мини-футболу

В заключительном четвертьфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Нидерландах, сборная Испании разгромила команду Словакии со счётом 5:1. Дубли в составе испанцев оформили Мигель Мельядо и Рауль Кампос, один раз отличился Серхио Лосано.
В полуфинале сборная Испания сыграет с командой Португалии. Вторую полуфинальную пару составили Россия и Украина. Оба матча состоятся в пятницу, 4 февраля. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 февраля.
Напомним, команда Украины в четвертьфинале обыграла Казахстан со счётом 5:3, россияне нанесли поражение грузинским футболистам – 3:1, сборная Португалии одолела Финляндию со счётом 3:2.
Мини-футбол. Чемпионат Европы
Четвертьфинал
Испания – Словакия – 5:1 (3:0).
Голы: Мельядо, 2, 24, Лосано, 10, Кампос, 16, 35 – Сербин, 34.
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