Каролина Севастьянова ответила на вопрос, верит ли она в женскую дружбу

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика в своём «инстаграме», верит ли она в женскую дружбу и много ли у неё подруг.

«Вы верите в женскую дружбу? У вас много подруг?» — поинтересовался подписчик.

«Верю. И верю в хороших людей. Мне повезло с подругами и то, что мы есть друг у друга. Самых близких у меня восемь человек», — ответила спортсменка.

Фото: «инстаграм» каролины севастьяновой

26-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания).