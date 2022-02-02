Россия — Украина: где смотреть матч 1/2 финала ЧЕ-2022 по футзалу, какой канал

4 февраля в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах сыграют сборные России и Украины. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Посмотреть прямую трансляцию матча Россия — Украина можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

Сборная России в четвертьфинале обыграла команду Грузии со счётом 3:1, а Украина победила Казахстан — 5:3. Россияне на турнире пока не потерпели ни одного поражения.

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Португалии. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 февраля.

На чемпионате Европы 2018 года в Словении победу одержала сборная Португалии, в финальном матче обыгравшая в дополнительное время Испанию — 3:2. Сборная России завоевала бронзу, одолев Казахстан — 1:0.