Максим Калиниченко высказался о матче Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко рассказал об ожиданиях от полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины. Встреча состоится в Нидерландах 4 февраля.

«Неспортивное напряжение будет однозначно. Политика, к сожалению, сегодня на первом месте. Соответственно, никто не сможет оставить это напряжение за пределами паркета. Футболисты будут играть на победу и не думать, против кого играют. Они будут играть против соперника, а не против какой-то политической силы.



Я сомневаюсь, что эта игра вообще может пройти, потому что были прецеденты в пляжном футболе, да и вообще было много прецедентов, когда команды из этих стран между собой не играли. Но здесь большой турнир, полуфинал, и игра, скорее всего, состоится, но опять же это будет политизировано. Болеть, конечно, буду за сборную Украины, тут даже не обсуждается», — цитирует Калиниченко Metaratings.

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Португалии.