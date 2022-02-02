«Отдадим всё за Украину!» Шотурма — о полуфинальном матче ЧЕ по футзалу

Капитан сборной Украины по мини-футболу Пётр Шотурма прокомментировал победу команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Казахстаном (5:3). Уже после этого интервью стало известно, что в полуфинале украинцам предстоит сыграть со сборной России.
«Прежде всего мы были исполнены желания, чтобы победить. Полностью отдались этой игре. Горело сердце, чтобы наша сборная вышла и выиграла. К счастью, удалось это сделать. Мы двигаемся шаг за шагом. Именно матч с Нидерландами наверняка стал переломным моментом для нас. После него мы прибавляли от игры к игре. Радуемся тому, что можем отпраздновать этот момент. Наша команда (в полуфинале. – Прим. «Чемпионата») будет играть с такой же самоотверженностью. Отдадим всё за Украину!» — приводит слова Шотурмы futsal.com.ua.
Полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными России и Украины начнётся 4 февраля в 19:00 мск.
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