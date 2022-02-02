Ирина Роднина поделилась ожиданиями от матча Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала об ожиданиях от полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины. Игра состоится в Амстердаме 4 февраля.

«От этого матча нужно ждать нормальной спортивной игры. Если будут нарушения, для этого есть судья и регламент соревнований. Политические разговоры всегда были, есть и будут. Хотя мы говорим, что спорт вне политики. Здесь как раз всё зависит от организаторов и от тех, кто отвечает за судейство. Нужно ли усилить меры безопасности? Какие? Там есть люди, которые за это отвечают. Вся ответственность за проведение этого матча полностью лежит на организаторах», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Португалии.