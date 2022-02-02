Фетисов поделился ожиданиями от матча Россия — Украина по мини-футзалу в полуфинале ЧЕ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча Россия — Украина по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который состоится в пятницу, 4 февраля.
«Спорт всегда объединял людей. Олимпийские игры были придуманы для того, чтобы люди могли сесть за стол переговоров и решить проблемы будущего. Есть выражение – «пинг-понговая дипломатия». Америка и Китай начали общаться, играя в настольный теннис.
Спорт должен оставаться вне политики. Можно соревноваться на спортивных площадках и жить в мире и дружбе. Рад матчу Россия и Украина, надеюсь, что полуфинал чемпионата Европы пройдёт спокойно. Спорт имеет свои законы: вышел на площадку — должен соревноваться. Провокации бывают не только в политическом аспекте, но надеюсь, что всё пройдёт по спортивному принципу», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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