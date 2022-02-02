Шорт-трекист Елистратов: я четыре года пахал, чтобы сюда приехать и показать результаты

Российский шорт-трекист Семён Елистратов поделился ожиданиями от стартующей 4 февраля зимней Олимпиады в Пекине.
«Это четвёртые Олимпийские игры для меня, и, наверное, ничего не меняется. Только сами меняемся. Наверное, мы внутренне меняемся от Игр к Играм. Имею в виду отношение к спорту, к тому, чем мы занимаемся. Думаю, я очень сильно поменялся.
Основное отличие от всех Олимпийских игр в том, что мы каждый день сдаём ПЦР. К сожалению, никто не знает, положительный тебе придёт или отрицательный. Сейчас очень много людей в Олимпийской деревне болеют, и они, к сожалению или к счастью, без симптомов. Если честно, я переживаю каждый день.
Слушайте, я к этому готовился четыре года. Дай бог, чтобы моя форма подошла и была во всех забегах. Я четыре года пахал, готовился для того, чтобы сюда приехать и показать результаты. Я хочу показать результаты. И я, и, уверен, вся команда будем бороться до конца. А от вас нам нужно всего ничего — это поддержка. Ещё говорят, что для того, чтобы мы быстро бежали, нас ругать надо. Так что ругайте», — сказал Елистратов.в эфире «Матч ТВ».
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