Журова о матче Россия — Украина: сборным надо заключить пакт о «неоскорблении» друг друга

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась ожиданиями от матча Россия — Украина по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который состоится в пятницу, 4 февраля.

«Надеюсь, никаких оскорблений или провокаций во время матча не будет. Со стороны наших спортсменов точно. Очень важным будет аспект судейства. Некоторые игроки могут пожать друг другу руки. Но я также допускаю, что кто-то начнёт руки отдёргивать. Надо помнить о спортивном этикете.

Мы знаем, что у украинцев есть инструкция не фотографироваться с российским флагом и спортсменами. Сборной Украины потом домой возвращаться, поэтому какого-то братания ждать не стоит. Может быть, даже обеим сборным стоит заключить пакт о «неоскорблении» друг друга», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.