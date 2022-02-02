Валерий Газзаев: Россия должна победить Украину на ЧЕ по мини-футболу

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча Россия — Украина по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который состоится в пятницу, 4 февраля.
«Все мы будем болеть за Россию. В последние годы российский мини-футбол добивается высоких достижений. Россия должна победить.
Станет ли этот матч первым, после которого Россию и Украину перестанут разводить по политическим мотивам, сборные начнут играть друг против друга? У спорта нет национальности. В любых видах. Бразилец Диего Коста выступает за сборную Испании. Украинские спортсмены играют за Россию. И наоборот. Мы не должны превращать политику в спорт. Наоборот, спорт — это инструмент сближения.
Да, сегодня с Украиной непростые отношения, но впереди полуфинальный матч, и каждый болельщик будет болеть за свою страну. Не нужно рассматривать спорт через политику. Спорт должен объединять», — цитирует Газзаева Legalbet.
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