«Бронза — это был твой потолок». Кудрявцева резко ответила на обвинения Ризатдиновой

Серебряный призёр Игр-2016 по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева ответила украинке Анне Ризатдиновой, завоевавшей бронзу на той Олимпиаде.
Ранее украинская гимнастка заявила, что при такой потере предмета, как у россиянки, точно осталась бы без медали.
«Я всегда с большим уважением относилась ко всем гимнасткам, с которыми соревновалась, и никогда не позволяла себе негативных и неуместных высказываний. Но меня поразили слова Ани про Олимпиаду-2016 и, в частности, про меня и о том, что я не достойна серебра Олимпийских игр.
Я никогда не реагировала на подобное, но после этого интервью мне просто разорвали директ и сообщения. Не буду много рассуждать на эту тему. Для меня самой главной наградой было то, что после моих выступлений зрители из разных стран аплодировали мне стоя, чего, к сожалению, ты никогда не чувствовала и не почувствуешь. Я очень горжусь своим серебром Олимпиады и тебе советую гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок.
P.S.: Начинающим гимнасткам советую с уважением относиться к своим соперникам и достойно принимать победы и поражения», — написала Кудрявцева на своей странице в «Инстаграме».
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