Россия получит двойные премиальные, если победит Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Игроки сборной России получат дополнительные премиальные, если победят Украину на чемпионате Европы по мини-футболу. Об этом сообщается в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

Изначально было предусмотрено, что каждый игрок сборной России получит 1 млн рублей за золото, 750 тыс. рублей — за серебро или 500 тыс. рублей — за бронзу. Теперь планируется, что каждый игрок получит по 1,5 млн рублей, если сборная России обыграет Украину в полуфинале и выйдет в финал. Если же команда выиграет и финал и завоюет золото, призовые составят 2 млн на каждого.

Полуфинальный матч Россия — Украина на чемпионате Европы по мини-футболу пройдёт 4 февраля в Амстердаме (Нидерланды). Начало встречи запланировано на 19:00 мск.