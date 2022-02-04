Президент федерации футзала Украины высказался о принципиальности матча Евро с Россией

Президент федерации футзала Украины Сергей Владыко ответил на вопрос о принципиальности полуфинальной встречи футзального чемпионата Европы между Россией и Украиной.
«Будет аншлаг. Зал рассчитан на 11 тысяч болельщиков. Дополнительная мотивация? Мы не живём в другой стране, все прекрасно понимают подтекст этого матча. И наша команда тоже. Настрой, конечно же, в этой связи тоже боевой. Ребята — взрослые люди, им не надо что-то объяснять. Они читают прессу, знают об отношениях двух стран.
Финансовая мотивация? Она была предусмотрена и ранее за успешное выступление на турнире. Но в случае победы над Россией есть предприниматели, которые готовы увеличить премию для команды. Но я считаю, что наши ребята и так уже выступили очень удачно на Евро, поэтому дополнительные бонусы уже заработали.
Украинским олимпийцам не рекомендуют фотографироваться с российскими спортсменами, пожимать им руку? Как будут вести себя наши футзалисты? Не думаю, что у нас будет что-то отличаться. Кроме того, не будем забывать про коронавирус, это ещё опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования от УЕФА. Все команды почти изолированы, контактов мало с другими», — приводит слова Владыко Meta-ratings.com.ua.
Сборные России и Украины сыграют сегодня, 4 февраля, матч начнётся в 19:00 по московскому времени. Во втором полуфинале в 22:00 мск встретятся сборные Португалии и Испании.
Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 февраля.
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