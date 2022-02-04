Россия обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.

На 2-й минуте счёт открыл Антон Соколов с передачи Сергея Абрамова. На 15-й минуте преимущество россиян удвоил Андрей Афанасьев. Через минуту после гола российской команды Евгений Серый сумел отыграть один мяч для украинцев.

Во втором тайме на 31-й минуте Артём Ниязов забил третий гол россиян, выполнив «боковые ножницы». Второй гол украинцев забил Даниил Абакшин на 35-й минуте с передачи Петра Шотурмы.

За минуту до конца основного времени матча вратарь россиян Дмитрий Путилов отразил штрафной удар от капитана украинцев Петра Шотурмы.

Напомним, на групповом этапе россияне одержали разгромную победу над командой Словакии со счётом 7:1, взяли верх над сборной Хорватии – 4:0 и уверенно выиграли у польских футболистов – 5:1.

В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания — Португалия. Эта встреча состоится в воскресенье, 6 февраля.

Мини-футбол. Чемпионат Европы

Полуфинал

Россия – Украина – 3:2 (2:1).

Соколов, 2. Афанасьев, 15. Ниязов, 30. – Серый, 16. Абакшин, 35.