Мостовой: Россия-Украина — это был досрочный финал, выиграла более мастеровитая команда

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал победу сборной России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы над Украиной.

«Можно сказать, что сегодня в мини-футболе был досрочный финал. Это был достойный матч. Выиграла более мастеровитая команда. Были нагнетания перед матчем, но спортсмены молодцы. С их стороны всё прошло без провокаций. Конечно, не надо это сравнивать с большим футболом. Но всё равно приятно. Надеюсь, что скоро в настоящем футболе мы тоже увидим матч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.

В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания — Португалия. Эта встреча состоится в воскресенье, 6 февраля. В этот же день состоится и матч за бронзовые медали Евро.