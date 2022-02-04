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Эмиль Алиев: мы предупреждали сборную о провокациях. Они выдержали натиск фанатов Украины

Эмиль Алиев: мы предупреждали сборную о провокациях. Они выдержали натиск фанатов Украины
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Президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев прокомментировал поведение украинских фанатов во время полуфинального матча мини-футбольного чемпионата Европы между Россией и Украиной.

«У нас было большое собрание со сборной, было совещание с УЕФА. Мы предупреждали о провокациях. Я благодарен ребятам за то, что они не отреагировали ни на один крик. Хотя мы все слышали оскорбительные заряды про Россию, про сборную. Не хочется их повторять. Но русские не сдаются. Наш характер не позволил нам сломаться под этим натиском украинских фанатов и выдержать всё. Молодцы», — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.

В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания — Португалия. Эта встреча состоится в воскресенье, 6 февраля. В этот же день состоится и матч за бронзовые медали Евро.

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