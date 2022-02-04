Экс-вратарь сборной России Зуев назвал политическими играми поведение украинцев с трибуны

Бывший вратарь сборной России по мини-футболу Сергей Зуев высказался о поведении украинских фанатов во время полуфинального матча мини-футбольного чемпионата Европы между Россией и Украиной.

«Игра получилась, учитывая весь драматизм данной встречи. Думаю, любители мини-футбола не разочарованы. Пусть политики сами разберутся с оскорбительными выкриками с трибун, которые останутся на совести людей.

Матч прошёл мирно. Если бы не эти провокации, то всё было бы замечательно. Многие ребята из сборной Украины выступают в нашем чемпионате. Поведение с трибуны — это политические игры. Спорт вне политики: сегодняшний матч — тому подтверждение», — сказал Сергей Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.