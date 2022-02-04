Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Игрок украинской сборной высказался о поражении от россиян в полуфинале футзального Евро

Игрок украинской сборной высказался о поражении от россиян в полуфинале футзального Евро
Комментарии

Член сборной Украины по мини-футболу Евгений Серый прокомментировал поражение от сборной России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы.

«Знаете, после таких матчей тяжело что-то говорить. Эмоции захлестывают и переполняют. Для нас это была маленькая мечта. Нам не хватило немного. Может быть, футбольного везения. Я очень горжусь всеми ребятами, с которыми нахожусь в команде и разделяю эту раздевалку. Всем спасибо. Мы отдали все силы, эмоции и всех себя. Не хватило немного везения», — приводит слова Серого UEFA.com.

Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.

В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания — Португалия. Эта встреча состоится в воскресенье, 6 февраля. В этот же день состоится и матч за бронзовые медали Евро.

Новость по теме
Ниязов — о голе «боковыми ножницами» Украине: самое важное, что он принёс победу команде
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022