Игрок украинской сборной высказался о поражении от россиян в полуфинале футзального Евро

Член сборной Украины по мини-футболу Евгений Серый прокомментировал поражение от сборной России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы.
«Знаете, после таких матчей тяжело что-то говорить. Эмоции захлестывают и переполняют. Для нас это была маленькая мечта. Нам не хватило немного. Может быть, футбольного везения. Я очень горжусь всеми ребятами, с которыми нахожусь в команде и разделяю эту раздевалку. Всем спасибо. Мы отдали все силы, эмоции и всех себя. Не хватило немного везения», — приводит слова Серого UEFA.com.
Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.
В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания — Португалия. Эта встреча состоится в воскресенье, 6 февраля. В этот же день состоится и матч за бронзовые медали Евро.
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