Комментатор игры Россия — Украина: нам пришлось включить интершум, чтобы заглушить выкрики
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Исполнительный директор футзального клуба КПРФ, комментатор Аркадий Белый объяснил, почему на трансляции полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной пришлось включить интершум.
«Я, когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам даже пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики. Это отвратительно, но к игрокам всё это никакого отношения не имеет — никакого хамства на поле не было. Мне стыдно за сборную Украины в этом смысле. Самое ужасное, что это может ударить по самой Украине. УЕФА это просто так не оставит. Уверен, что наша федерация напишет протест», — сказал Белый в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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