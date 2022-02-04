Европейская конфедерация волейбола отменила техпоражение «Динамо» в матче ЛЧ с «Дуклой»

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) после совместного обращения московского «Динамо» и чешского клуба «Дукла» решила отменить техническое поражение российскому клубу.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между командами всё же состоится. Он пройдёт 13 февраля в Чехии.

«Техническое поражение «Динамо» отменяется? Да. В Лиге чемпионов мы готовимся к матчу с «Дуклой» 13 февраля. А затем переезжаем в Италию на игру с «Новарой» 15 февраля в рамках заключительного тура группового этапа.

Кто теперь выдаст визы пятерым сотрудникам штаба «Динамо», которым ранее отказали? Шенгенские визы будем получать через итальянское посольство, мы уже занимаемся этим. Время у нас есть. Итальянская сторона оказывает нам содействие в этом, Олимпийский комитет Италии подключился к этому вопросу», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Матч пятого тура волейбольной Лиги чемпионов между «Дуклой» и «Динамо» должен был пройти 2 февраля в Либереце (Чехия). Чешское посольство в Москве отказало в выдаче виз пяти сотрудникам тренерского штаба клуба из-за того, что у них не было «подтверждённых оснований для въезда в Чехию». «Динамо» отказалось ехать на матч неполным составом из-за этого решения. Далее Европейская конфедерация волейбола присудила «Динамо» техническое поражение за неявку на игру.