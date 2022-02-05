Стало известно, с кем сыграет сборная России в финале мини-футбольного чемпионата Европы
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Сборная Португалии по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла Испанию со счётом 3:2.
Испанцы вели после первого тайма полуфинальной встречи со счётом 2:0. Первый гол они забили уже на 17-й секунде матча. Во втором тайме португальцы перевернули игру, забив три безответных мяча. Отличились Бруну Коэлью на 29-й минуте и Зикки дважды на 32-й и 39-й минутах встречи.
Таким образом, в финале Евро Россия сыграет с Португалией. В матче за третье место Украина встретится с Испанией. Оба противостояния состоятся в воскресенье, 6 февраля.
Напомним, 4 февраля сборная России по мини-футболу в первом полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.
ЧЕ-2022. 1/2 финала
04 февраля 2022, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
3 : 2
Испания
0:1 Гомес – 00:17' 0:2 Чино – 12:35' 1:2 Коэлью – 28:56' 2:2 Зикки – 31:10' 3:2 Зикки – 38:41'
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