Стало известно, с кем сыграет сборная России в финале мини-футбольного чемпионата Европы

Сборная Португалии по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла Испанию со счётом 3:2.

Испанцы вели после первого тайма полуфинальной встречи со счётом 2:0. Первый гол они забили уже на 17-й секунде матча. Во втором тайме португальцы перевернули игру, забив три безответных мяча. Отличились Бруну Коэлью на 29-й минуте и Зикки дважды на 32-й и 39-й минутах встречи.

Таким образом, в финале Евро Россия сыграет с Португалией. В матче за третье место Украина встретится с Испанией. Оба противостояния состоятся в воскресенье, 6 февраля.

Напомним, 4 февраля сборная России по мини-футболу в первом полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.